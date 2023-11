Palworld: il Pokemon-like è un 'gioco fasullo'? PocketPair nega e rilancia col PvP

Nel corso dell'intervista concessa da Takuro Mizobe ai microfoni di Game Informer, il CEO di PocketPair si è riallacciato alle critiche piovute su Palworld, il 'Pokemon con le mitragliatrici' in arrivo nel 2024 su PC e console, per rispondere alle accuse mosse al suo chiacchierato progetto.

"Palworld non è affatto un 'gioco fasullo'", esordisce nell'intervista il fondatore di PocketPair prima di sottolineare come "siamo tutti davvero sorpresi del fatto che alcune persone ritengano che il nostro sia un gioco falso. Palworld è realizzato nella piena consapevolezza di chi sa di dover risolvere difficili problemi di progettazione e garantire una coerenza tra tutti gli aspetti che concorrono a plasmare il titolo".

La grande (e forse eccessiva?) commistione di generi tra survival, gestionali, sparatutto in terza persona, avventure free roaming ed esperienze sim-life è quindi al centro dei pensieri del boss della software house di Tokyo, in ragione delle costanti difficoltà da affrontare nel garantire un bilanciamento tra le diverse componenti ludiche di Palworld: "Cerchiamo di trovare sempre il giusto equilibrio e di concentrarci nel soddisfare le aspettative dei giocatori. Abbiamo commesso molti errori lungo il percorso (riferendosi principalmente ai precedenti progetti di Overdungeon e Craftopia, ndr), ma nel complesso pensiamo che alla fine sia andata bene".

A ulteriore riprova della fiducia di Mizobe sulla 'giusta alchimia di generi' trovata dal suo team, troviamo le dichiarazioni condivise dal CEO di PocketPair in merito alla possibile introduzione di nuovi elementi destinati ad arricchire la già stratificata esperienza di gioco promessa da Palworld: "Recentemente abbiamo notato che c'è il potenziale per introdurre una modalità PvP, perciò adesso stiamo prendendo in considerazione l'ipotesi di aggiungerla o meno al titolo. Certo, ciò pone il nostro team di fronte a sfide difficili da superare, ma d'altronde è lo stesso processo di creazione di ogni videogioco a comportare il superamento costante delle difficoltà da parte degli sviluppatori".

