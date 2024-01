Palworld: il nuovo Pokémon-like per PC e Xbox è in italiano?

Negli ultimi giorni non si parla d'altro che di Palworld, il Pokémon-like che sta spopolando in tutto il mondo e sta vendendo milioni di copie in tempi record. Ma è possibile giocare il titolo PocketPair in italiano?

Fortunatamente, Palworld gode del supporto alla lingua italiana per quello che riguarda i sottotitoli. Il gioco ispirato a Pokémon, The Legend of Zelda Breath of the Wild e non solo può infatti essere giocato nella nostra lingua. Bisogna inoltre sottolineare che la localizzazione in italiano non è affatto male e permette di godersi il titolo senza alcun tipo di problema.

Come ben saprete, si tratta di un'aggiunta che non è affatto scontata, soprattutto se si considera che gli sviluppatori non si aspettavano un successo del genere e in tanti altri casi simili abbiamo visto che i sottotitoli in italiano vengono aggiunti solo in un secondo momento o, nel peggiore dei casi, non sono previsti.

In attesa di scoprire come sono andate le vendite in territorio italiano e comprendere se la mossa del team di sviluppo nipponico è stata ripagata, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye potete trovare un provato dell'Access Anticipato di Palworld con tutti i dettagli su comparto tecnico e gameplay del gioco del momento.