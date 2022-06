Palworld: il Pokémon-like pieno d'azione per PC si ripresenta con sequenze inedite

Durante il Future Games Show 2022 c'è stato modo di rivedere in azione Palworld, il particolare Action/RPG open world dallo stile simile a Pokémon, sviluppato da Pocket Pair ed atteso per il debutto su PC nel corso del 2022.

Il nuovo trailer ci ha permesso di avere un ulteriore assaggio delle meccaniche di gioco, alla base molto simili a quelle viste nei giochi della celebre serie Nintendo: la protagonista si muove all'interno di un vasto mondo di gioco con lo scopo di catturare ogni creatura (denominate per l'appunto Pal) sfruttando armi come pistole, fucili e bazooka non convenzionali per indebolirle. Il numero di Pal che girovagano per lo scenario è piuttosto ricco e variegato, e richiederà diverso impegno e pazienza prima di riuscire ad ottenerli tutti.

Palworld avrà anche meccaniche survival e consente di poter interagire con i mostriciattoli catturati per muoversi in maniera più rapida ed efficace attraverso gli scenari. Per il momento il gioco resta ancora sprovvisto di una data d'uscita definitiva, in ogni caso la nostra anteprima di Palworld vi permetterà di farvi un'idea più concreta sul progetto e sulle sue potenzialità, per quello che sembra essere ben oltre un semplice clone di Pokémon.

Date un'occhiata, infine, anche ad un altro gameplay trailer di Palworld, così da vedere ancora una volta con i vostri occhi questo folle ibrido tra Pokémon e un gioco d'azione in terza persona.