Palworld, nuova polemica: il gioco permette di 'schiavizzare' PNG e nemici umani

Tra i tanti appassionati di survival free roaming che stanno contribuendo al successo inarrestabile di Palworld troviamo diversi utenti che segnalano una funzionalità davvero insolita, e inquietante, del sistema di cattura integrato dal team PocketPair.

Chi sta visitando il colorato arcipelago interattivo di Palworld saprà già che una delle funzioni più importanti dell'avventura open world appena approdata in Early Access su PC e Xbox Game Pass è rappresentata dall'utilizzo delle Sfere Pal, ovvero gli strumenti simil-Poké Ball con cui ottenere il controllo delle creature che popolano lo scenario.

Nel mondo in stile Pokemon di Palworld è però possibile imbattersi anche in PNG o nemici umani, come i briganti o i mercanti. Ebbene, come segnalato da alcuni creatori di contenuti e utenti sui social, basta superare la fase iniziale dell'avventura per acquisire abbastanza esperienza (ed equipaggiamenti appositi) per tentare la cattura degli umani!

Una volta 'acquisiti', gli umani vengono gestiti dal medesimo sistema che si premura di affidare ai Pal gli incarichi da svolgere all'interno della base o come compagni d'avventura nelle spedizioni: ciò significa che, volendo, i giocatori possono letteralmente 'schiavizzare' gli umani, rivenderli ai mercanti e persino macellarli per recuperarne gli oggetti e ottenerne la carne.

Tra i tanti giocatori di Palworld che stanno facendo questa inquietante scoperta troviamo anche Asmongold: nel corso dell'ultimo streaming, il popolare youtuber è rimasto letteralmente basito nell'apprendere che in Palworld la cattura degli umani non è una pratica semplicemente consentita, ma addirittura incentivata in ragione delle armi equipaggiate dai nemici e della possibilità di 'acquisire' dei mercanti per accedere ai loro servizi direttamente dalla base.

Intanto, in rete si discute del grave bug di Palworld che minaccia di 'rompere' il gioco, un problema segnalato dagli stessi ragazzi di PocketPair e al quale stanno già lavorando nella speranza di risolverlo quanto prima.