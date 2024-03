Palworld, presto nuovi contenuti: al via le iscrizioni per i test a numero chiuso

PocketPair sta lavorando ai diversi nuovi contenuti previsti dalla Roadmap 2024 di Palworld, e non è da escludere che lo sviluppo di alcune delle novità previste sia già a buon punto, considerato che la compagnia si prepara ad avviare dei test a numero chiuso rivolti ai giocatori.

I fan di Palworld potranno dunque sperimentare a breve le novità in arrivo per il gioco nel prossimo futuro, mettendo a disposizione il Palworld Testing Application attraverso il quale rispondere a una serie di domande per poi richiedere la partecipazione alle prove. Oltre al numero chiuso ci sono anche alcuni requisiti da rispettare, come ad esempio avere un account Steam (i test non si svolgeranno su Xbox), essere parte della community Discord ufficiale di Palworld e conoscere bene il gioco e le sue meccaniche, per poi rispondere a un questionario conclusivo una volta finiti i test. I partecipanti dovranno dunque segnalare a PocketPair i bug riscontrati durante la partita così come i propri feedback, mentre è vietato pubblicare video o foto dei test.

"Lo scopo principale di questi test è ricevere feedback dai giocatori in modo da migliorare la qualità del gioco in vista della pubblicazione dei prossimi update. Ci sono ancora diverse componenti incomplete e dunque non potrete provare il gioco intero durante le prove, ma apprezziamo la vostra collaborazione", afferma PocketPair.

In attesa dunque di scoprire quando cominceranno i test a numero chiuso, è intanto arrivata una mod che permette di usare le creature nascoste nei file di Palworld, ancora non sbloccati ufficialmente dagli sviluppatori.

