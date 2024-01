Palworld ha il PvP e supporta il Cross-Play tra PC e Xbox oppure no?

Abbiamo visto come giocare in multiplayer a Palworld, il Pokemon Like di PocketPair supporta il multigiocatore online fino a 4 giocatori su Xbox e fino a 32 giocatori su PC con server dedicati. E per quanto riguarda PvP e Cross-Play? Facciamo chiarezza su questo aspetto.

Iniziamo dal PvP, Palworld al momento non supporta le battaglie Player vs Player ma unicamente il multiplayer co-op, tuttavia il PvP nelle arene arriverà successivamente. PocketPair ha già annunciato che il supporto per questa modalità è in programma insieme ad altri contenuti multigiocatore come i raid, al momento però è troppo presto per parlarne dal momento che il team si sta concentrando sulla fase di lancio in Early Access.

C'è poi la questione legata al supporto Cross-Play di Palworld, presente ma con qualche limitazione. Il Cross-Play è attivo su Xbox One, Xbox Series X/S e con la versione PC disponibile su Game Pass e Microsoft Store mentre la versione Steam non lo supporta. In altre parole, se state giocando su Xbox Series X potete sì giocare insieme ad un amico su PC a patto che il gioco sia stato scaricato da Game Pass o acquistato su Microsoft Store, mentre niente da fare se il vostro amico gioca su Steam.