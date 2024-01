Palworld ha finalmente una roadmap: in arrivo cross-play, raid e PvP

Dopo giorni di speculazioni sulle dichiarazioni dello studio di Palworld, che lasciavano intendere la possibilità di non vedere mai il PvP nel Pokémon-like, sono finalmente arrivate informazioni più concrete su quello che sarà il supporto post-lancio del titolo più acquistato e giocato del momento.

Attraverso un post pubblicato sui canali social ufficiali, gli sviluppatori di Palworld hanno infatti reso nota al grande pubblico la roadmap degli aggiornamenti che andranno ad arricchire la versione in Early Access del gioco. Ad avere la priorità massima per il team di sviluppo nipponico sono i bug, come quelli che eliminano alcuni progressi o che impediscono alla schermata di caricamento di giungere a termine. Altrettanto in fretta dovrebbero arrivare le prime modifiche alle opzioni per configurare i controlli e le migliorie all'intelligenza artificiale dei Pal che si aggirano per la base, i quali tendono ad incastrarsi.

Ovviamente il grosso arriverà solo in un secondo momento e, a giudicare dall'immagine, sembrerebbe che le novità più lontane siano quelle evidenziate in azzurro: stiamo parlando della possibilità di giocare in PvP nell'open world e in arene appositamente create, senza contare anche l'aggiunta dei raid, prima modalità endgame da giocare da soli o in compagnia di altri utenti.

Fra le altre feature alle quali lo studio sta lavorando troviamo la migrazione dei server, la possibilità di giocare in cross-play (tra Steam e Xbox/Microsoft Store) e migliorie al sistema di costruzione. Immancabili anche i nuovi contenuti come l'aggiunta di Pal, progetti, boss e isole dell'arcipelago.

Almeno per il momento, sembrerebbe che il supporto post-lancio sia gratuito, ma in futuro - ossia al termine dell'Early Access - non possiamo escludere che arriveranno espansioni a pagamento. Dopotutto il gioco non include microtransazioni e, terminata l'ondata di vendite, gli sviluppatori dovranno monetizzare in qualche modo.