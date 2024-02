Palworld non ha più segreti: 5 cose da sapere sul Pokemon-like con le armi

I 25 milioni di giocatori raggiunti da Palworld su PC e Xbox, dopo un solo mese dalla partenza dell'Early Access, sono lo specchio dell'incredibile successo raggiunto dal nuovo titolo targato PocketPair.

Complice l'approdo in esclusiva su PC e console Xbox, e la conseguente esclusione di Nintendo Switch e PlayStation dalle piattaforme di lancio, sono però in tanti a porsi delle domande sull'esperienza di gioco tratteggiata da PocketPair e a chiedersi 'cosa sia davvero Palworld'.

In questo articolo cercheremo quindi di rispondere ad alcuni dei quesiti che ricorrono maggiormente nelle discussioni intavolate sui social da chi, incuriosito dal successo di portata planetaria di Palworld, desidera avvicinarsi solo adesso al fenomeno videoludico d'inizio 2024.

Palworld è davvero un 'clone' di Pokemon?

Ancor prima di vedere ufficialmente la luce su Steam e Microsoft Store con la partenza della fase in Accesso Anticipato/Game Preview su PC, Xbox One e Xbox Series X|S, Palworld è stato fatto più volte oggetto delle accuse mosse da chi, giustamente o meno, lo ritiene una copia di Pokemon in funzione delle innegabili 'aderenze artistiche' tra i Pal del survival di PocketPair e le famose creature che popolano l'universo ideato da The Pokemon Company.

Consapevole dei dubbi sollevati da una parte della community, il CEO di PocketPair Takuro Mizobe ha deciso di 'prendere di petto' la situazione e intervenire nel dibattito pubblico per sottolineare come, dal suo punto di vista, non ci sia alcun genere di violazione di copyright. L'alto esponente della casa di sviluppo di Tokyo spiega infatti che Palworld ha ottenuto tutte le autorizzazioni e superato tutti i passaggi legali nella fase che ne ha preceduto il lancio, di conseguenza ritiene che Palworld sia inattaccabile dalle accuse di plagio.

Palworld è giocabile gratis? È su Game Pass?

Tra i fattori che hanno determinato il successo internazionale di Palworld non possiamo non citare la lungimiranza di Microsoft nello stringere una collaborazione con PocketPair che ha consentito alla casa di Redmond di assicurarsi, appunto, l'approdo del survival Pockemon-like nel catalogo del Game Pass.

Gli iscritti al servizio in abbonamento verdecrociato, di conseguenza, hanno potuto partecipare sin subito alla fase Early Access/Game Preview organizzata dagli sviluppatori giapponesi, facendo così da volano alla popolarità di Palworld e, indirettamente, alle vendite registrate su Steam e piattaforme Xbox. Chi è iscritto a Xbox o PC Game Pass, quindi, può accedere 'gratis' a Palworld tanto su computer quanto su Xbox One e Xbox Series X|S.

Quanto è grande la mappa di Palworld? E quanti tipi di Pal ci sono?

Sin dalla partenza della versione in Accesso Anticipato, il team PocketPair consente a tutti i giocatori di accedere a ogni area dell'enorme mappa open world delle Isole Palapagos, un arcipelago punteggiato da atolli e composto in larga parte da ampie isole, ciascuna con un proprio ventaglio di biomi e caratteristiche naturali uniche. Come svelato dagli stessi sviluppatori giapponesi, la mappa di Palworld si estende per sei miglia quadrate, corrispondenti a circa 16 chilometri quadrati: si tratta di un'estensione considerevole ma che impallidisce di fronte ai 37 chilometri quadrati di Skyrim e agli 84 chilometri quadrati di Zelda BOTW e Tears of the Kingdom.

Per quanto concerne le tipologie di Pal da acquisire in Palworld, esplorando le isole che compongono la versione Early Access attualmente disponibile su PC e console Xbox è possibile catturare ben 111 tipi di creature diverse. In determinate regioni della mappa open world sono poi presenti delle 'versioni speciali' di Pal che vanno ad aggiungersi al già ricco 'bestiario' del survival simil-Pokemon.

Palworld è tradotto e doppiato in italiano?

Tra i tanti fattori che hanno contribuito al successo di Palworld dobbiamo ascrivere anche l'impegno profuso da PocketPair nella traduzione multilingua del Pokemon-like: già dall'inizio della fase Early Access, il titolo risulta essere localizzato in lingua italiana. Ma con degli importanti distinguo.

La traduzione italiana di Palworld, infatti, non riguarda i doppiaggi (una mancanza relativamente trascurabile in ragione dei pochi PNG con cui dialogare nel corso dell'avventura) ed è quindi 'limitata' ai sottotitoli, all'interfaccia e ai menù contestuali per le azioni da compiere nei panni del proprio Domatore di Pal. La qualità della localizzazione, almeno in questa prima fase Early Access, risulta essere piuttosto altalenante, con dei refusi grossolani e delle mancanze riscontrabili soprattutto nella descrizione degli oggetti e delle azioni da compiere all'interno dei menu.

Come si evolverà Palworld? Una Roadmap sempre più ambiziosa

Le settimane successive alla partenza dell'Early Access hanno visto il team PocketPair impegnato quasi esclusivamente sugli interventi di ottimizzazione delle prestazioni e sulla chiusura dei bug, glitch ed errori vari segnalati dalla community. Ciò non significa, però, che gli sviluppatori nipponici non stiano guardando al futuro con la consapevolezza di dover arricchire (anche in maniera sensibile) l'esperienza ludica, narrativa e contenutistica del survival open world.

Non è un caso, infatti, se PocketPair ha già annunciato la Roadmap di Palworld, con tanto di elenco delle funzionalità che verranno aggiunte da qui ai prossimi mesi per irrobustire il gameplay e ampliare il ventaglio di possibilità offerte ai Domatori di Pal. La software house giapponese, attualmente impegnata a espandere il proprio staff per soddisfare le richieste degli appassionati, promette di apportare tantissime migliorie, ottimizzazioni e aggiunte, dai Raid al Cross-Play passando per il PvP e una profonda revisione del sistema di progressione, per tacere del potenziamento di aspetti come la grafica, il combat system, il crafting e il sistema di creazione delle basi.