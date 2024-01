Palworld: meglio seguire le mode o essere originali? L'autore ha le idee ben chiare

Sono bastati pochissimi giorni affinché Palworld superasse il milione di giocatori attivi su Steam, con l'opera targata Pocketpair che si sta rivelando il primo grande fenomeno videoludico del 2024. Un progetto che tra l'altro ha suscitato pure qualche controversia, con tante persone che lo accusano di plagio verso Pokémon.

Palworld sembra dunque non puntare sull'originalità, e in realtà è proprio così: il suo creatore, Takuro Mizobe, non ha mai puntato a realizzare un gioco innovativo, cavalcando invece l'onda delle mode. Anzi, in un'intervista con Wired il game designer ha anche svelato di non essere un fan della filosofia Nintendo che cerca sempre di creare produzioni originali.

"Ho sempre amato i giochi Nintendo, e questo non è cambiato. Tuttavia, quando si tratta di sviluppare giochi, Nintendo ha una forte filosofia che punta alla creazione di giochi originali ed unici di elevata qualità. Io desidero profondamente che i miei giochi vengano apprezzati dal più vasto pubblico possibile e per raggiungere questo fine, se nel mondo c'è una qualunque buona idea, la prendo in considerazione senza che io debba necessariamente essere originale. Ci rifletto sopra e la rendo più accessibile. Credo sia una buona idea realizzare qualcosa che segua le mode", questo il pensiero di Mizobe che è anche alla base di Palword.

Cosa ne pensate di un simile approccio? Di certo queste parole faranno ulteriormente discutere scatenando ulteriori commenti contrastanti, come quello di Sam Barlow di Immortality che reputa Palworld disgustoso e volgare, manifestando così le sue perplessità sul grande successo che ha riscosso finora.