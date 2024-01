Palworld è troppo simile a Pokemon e i fan dei mostriciattoli Game Freak si lamentano

Il 19 gennaio Pocket Pair pubblicherà Palworld su PC e Xbox, disponibile anche su Game Pass sin dal day one. Fino a qui niente di male, se non fosse che il gioco è finito in queste ore nell'occhio del ciclone a causa dell'aspetto dei mostri, che in alcuni casi presentano un design davvero molto simile a quello delle creature di Game Freak.

In particolare i giocatori e fan di Pokemon hanno iniziato a inondare i social network di messaggi, chiedendo a gran voce di non supportare Palworld, di non acquistare il gioco su Steam/Xbox Store e di non fare promozione a questo progetto.

Non mancano immagini e slide comparative che mostrano il design di alcuni Pokemon paragonato a quello delle creature di Palworld, mettendo in luce una notevole fonte di ispirazione. Anche il forum di Palworld su Steam vede alcuni messaggi dai toni allarmati per questa eccessiva somiglianza: potrebbero esserci problemi di copyright in futuro? Per il momento, Nintendo e Game Freak non hanno bloccato il progetto e l'uscita è regolarmente prevista per il 19 gennaio.

Come sottolineato dagli sviluppatori, Palworld non è una truffa e il gioco esiste davvero: "Palworld non è una truffa o un gioco scam realizzato con l'unico scopo di fare soldi. Il gioco uscirà sicuramente il 19 gennaio e sarà il tipico prodotto di Steam, lo comprerai una volta e sarà tuo per sempre."