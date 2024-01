Palworld, le simpatiche creature di Pocketpair ammaliano i fan: 300+ mila utenti su Steam

La giornata di oggi è stata più che incredibile per i ragazzi di Pocketpair: Palworld ha avuto un inizio esplosivo con oltre 200 mila utenti su Steam per il Pokémon con le armi. Le misteriose creature da catturare hanno avuto un riscontro più che evidente, tanto da registrare non poche difficoltà per i server invasi dai giocatori di tutto il mondo.

I sever di Palworld sono infatti sotto stress per il successo esagerato e per il milione di copie vendute, ma questo è stato solo l'inizio: secondo le ultime novità emerse dal noto portale SteamDB, vi sono all'attivo oltre 300 mila giocatori su Palword. Parliamo di numeri incredibili, in costante crescita nell'arco delle ultime ore. Inoltre, non è detto che i numeri non possano ricevere un ulteriore incremento nelle ore e nei giorni che verranno.

Il picco massimo registrato da Palworld ammonta a 370,128 persone attive in contemporanea. I numeri da capogiro sono specchio del fatto che Palworld non è il solito clone di Pokémon, andando così oltre la semplice estetica derivativa. Siete tra i giocatori che hanno iniziato a cimentarsi nell'incredibile avventura confezionata dai ragazzi di Pocketpair, o siete ancora restii a mettere piede in quel di Pal? "Questo è un mondo colmo di pericoli. Per sopravvivere, non potrai concederti scrupoli. Potresti persino ridurti a mangiare il tuo Pal". Fateci sapere cosa ne pensate del nuovo fenomeno videoludico qui sotto con un commento.