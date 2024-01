Palworld ha spaccato Game Pass: è il miglior lancio third party di sempre!

Abbiamo quasi finito le parole per descrivere il successo di Palworld, il fenomeno videoludico del momento. Per fortuna restano i numeri, i quali continuano ad essere ritoccati verso l'alto a cadenza pressoché giornaliera.

Abbiamo dovuto pazientare un po' per ricevere i primi dati dall'ecosistema Xbox, ma come sospettavamo non ci hanno deluso. Microsoft ha dichiarato che, da quando è stato lanciato in Game Preview lo scorso 19 gennaio, Palworld è stato giocato da oltre 7 milioni di utenti su Xbox One e Xbox Series X|S. Palworld ha anche raggiunto un picco di quasi 3 milioni di giocatori attivi su base giornaliera, un numero che lo ha reso il titolo più giocato su Xbox al momento della rilevazione.

Game Pass ha ricoperto un ruolo di primo piano nel successo del gioco di Pocketpair sulle piattaforme Xbox. A darne conferma è stata la stessa casa di Redmond affermando che Palworld ha fatto registrare il miglior lancio di sempre per un Third Party su Game Pass. A tal proposito, il CEO di Pocketpair Takuro Mizobe ha dichiarato: "L'accoglienza dei fan è stata fantastica ed è incredibile vedere milioni di giocatori in giro per il mondo che si divertono a Palworld. Questo è solo l'inizio per noi e Palworld, e il feedback che stiamo ricevendo durante la Game Preview su Xbox ci permetterà di migliorare l'esperienza per i Domatori di Pal su tutte le piattaforme". Ad assistere i ragazzi di Pocketpair durante lo sviluppo di Palworld su Xbox c'è la stessa Microsoft, la quale sta fornendo supporto per abilitare i server dedicati e migliorare la gestione delle risorse della GPU e l'ottimizzazione dell'uso della memoria.

Allo stato attuale, ricordiamo, la versione in accesso anticipato di Palworld per Xbox One e Series X|S può essere giocata senza costi aggiuntivi nell'ambito di un abbonamento a Game Pass o comprata separatamente al prezzo di 29,99 euro. Ai 7 milioni di giocatori attivi su Xbox vanno ad aggiungersi i 12 milioni che hanno acquistato una copia di Palworld su Steam, per un gran totale di almeno 19 milioni di giocatori che si stanno divertendo a sparare a destra e a manca in compagnia dei Pal.