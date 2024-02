Palworld sarà un successo duraturo? Pocketpair ci scommette, al via tantissime assunzioni

Se nemmeno Fortnite è riuscito a fermare il fenomeno Palworld nelle settimane di apertura della fase Early Access/Game Preview, il team Pocketpair 'pensa in grande' e decide di aprire tantissime posizioni lavorative per talenti e veterani del settore desiderosi di partecipare allo sviluppo del survival Pokemon-like.

Con un messaggio condiviso sui social da Pocketpair, la software house giapponese si dice impegnata nella ricerca di un numero imprecisato di programmatori, sviluppatori e ingegneri per ampliare il proprio organico in funzione, appunto, delle grandi aspettative dell'azienda nipponica per il futuro di Palworld.

"Non ci interessa il motore grafico con il quale avete maggiore esperienza", si spinge a sottolineare il team social di Pocketpair dopo aver spiegato, anche con l'ausilio di una simpatica scenetta che mostra Depresso, l'amato Pal scansafatiche di Palworld, che "ci sono ancora moltissime cose che vorremmo realizzare con Palworld ma siamo a corto di personale".

L'intenzione dichiarata di Pocketpair è perciò quella di ampliare sensibilmente il proprio organico per concretizzare l'ambiziosa visione delineata con la Roadmap 2024 di Palworld tra PvP, cross-play, Raid e tanti contenuti inediti che andranno ad arricchire l'esperienza ludica, contenutistica e (si spera) narrativa del survival open world su PC, Xbox One, Xbox Series X|S e Game Pass da qui ai prossimi mesi.