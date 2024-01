Palworld, il successo del momento è inarrestabile: le vendite salgono a 4 milioni di unità

Nessuno si aspettava un successo così incredibile per il Pokémon-like sopra le righe pubblicato ad opera di Pocketpair, ma è successo l'imprevedibile: mentre continua la scalata al successo di Palworld con più di 1,200,000 utenti in contemporanea su Steam, dagli account social ufficiali arrivano altre notizie sui numeri da capogiro conseguiti.

Quest'oggi si è parlato di come Palworld sia riuscito ad arrivare a quota tre milioni di copie vendute in pochissimi giorni, con un traguardo senza alcun dubbio positivo per la software house. Ebbene, proprio negli ultimi minuti l'omonima pagina X del titolo ha ufficializzato la vendita di oltre 4 milioni di copie per Palworld. Come specificato dallo stesso post in cui è stata annunciata tale notizia, i numeri piazzati sul mercato dalla nuova IP continuano a salire vertiginosamente; i numeri parlano da sé: dal lancio, sono state vendute circa 86 mila unità ogni ora.

Come se ciò non fosse sufficiente, dalla rete emergono alcuni confronti interessanti con altre proprietà intellettuali giunte sul mercato nel corso del 2023: quando ancora si era fermi al raggiungimento delle tre milioni di Palworld, in soltanto quaranta ore sono state eguagliate le vendite di Final Fantasy 16 nei primi sei giorni di lancio. Ciò testimonia, ancora una volta, come quello di Pocketpair sia un progetto dal successo senza precedenti, e non è dal escludere che questo possa essere soltanto l'inizio.