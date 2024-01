Palworld, e chi lo ferma più? Il survival Pokemon-like parte a razzo su Steam e Twitch

La partenza a razzo del Pokemon-like con le armi, certificata dall'esplosivo inizio di Palworld su Steam, viene rimarcata anche dal forte interesse registrato dalla community che, su Twitch, segue le gesta compiute da chi sta partecipando all'Early Access/Game Preview di questo chiacchierato survival a mondo aperto.

Alla nuova esperienza interattiva del team Pocket Pair sono infatti bastate poche ore per scalare le classifiche di Twitch, con quasi 300.000 spettatori degli streaming dedicati a Palworld. Il Pokemon-like con le pistole di Pocket Pair riesce così, almeno in questa sua giornata d'esordio, a superare in popolarità i 'mostri sacri' Fortnite, Counter-Strike e League of Legends, proprio in ragione della grande curiosità della community per questo survival dalle meccaniche non troppo dissimili da quelle di ARK ma con un 'bestiario interattivo' platealmente ispirato a Pokemon.

Numeri analoghi vengono registrati anche su Steam, con un picco di giocatori connessi in contemporanea al titolo che ha appena superato i 300.000 utenti, e questo per tacere dei tantissimi abbonati a Xbox e PC Game Pass che stanno giocando 'gratuitamente' a Palworld in funzione del suo ingresso nel servizio avvenuto proprio quest'oggi, venerdì 19 gennaio.

Se volete unirvi ai già tanti appassionati di survival open world che si stanno cimentando nelle sfide del Pokemon-like di Pocket Pair, su queste pagine trovate un nostro approfondimento che spiega come giocare quasi gratis a Palworld su PC e Xbox Series X|S.