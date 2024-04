Palworld: il nuovo trailer è dedicato all'Arena, la modalità PvP

Fra i numerosi titoli mostrati nel corso del Triple-i Initiative troviamo anche Palworld, che è stato il protagonista di un breve trailer incentrato su uno dei principali aggiornamenti gratuiti di prossima uscita.

Il teaser in questione, della durata di soli quindici secondi, ci permette di dare una prima occhiata alla Palworld Arena, che per chi non lo sapesse non è altro che la modalità competitiva. All'interno dell'arena, infatti, gli allenatori di Pal potranno sfidarsi in frenetiche battaglie e, a giudicare da quel poco mostrato nel teaser, sembra proprio che gli scontri saranno molto caotici.

Osservando con attenzione il filmato, sembrerebbe che i match nella Palworld Arena metteranno uno contro l'altro due allenatori, ciascuno accompagnato da tre mostriciattoli tascabili. La particolarità di questa modalità PvP risiede nel fatto che le lotte non avverranno tra i singoli Pal, ma coinvolgeranno contemporaneamente mostri ed allenatori. Dovremo quindi cercare di far fuori l'allenatore avversario a suon di mitragliatrici e lanciarazzi, facendo attenzione a non essere eliminati per via delle mosse speciali delle creature.

Per chi se lo stesse chiedendo, l'aggiornamento in questione sarà gratuito per tutti i possessori del gioco e arriverà nel corso del 2024. In attesa di poterne sapere di più, vi ricordiamo che sono in arrivo tante migliorie per il sistema di costruzione delle basi di Palworld.

