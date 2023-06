Palworld, trailer ed Early Access sul palco della Summer Game Fest 2023

A distanza di pochi giorni dall'ultimo video gameplay del folle e violento clone di Pokémon Palworld, sul palco della Summer Game Fest di quest'anno è arrivato ancora una volta il momento di far vedere quanto realizzato dai ragazzi di PocketPair. Nel corso dell'evento condotto da Keighley, il clone di Pokémon con le armi si è mostrato di nuovo.

Il breve trailer in questione ci ha catapultato nelle atmosfere carine e armaiole di Palworld, un multiplayer open world dalle tinte survival che calerà i giocatori in un viaggio alla scoperta di queste fantastiche creature chiamate "Pal". Il gioco ideato e pubblicato dai ragazzi di Pocketpair è stato sotto la luce dei riflettori per poco tempo, nonostante sia stato più che sufficiente per aumentare l'attesa dietro un titolo che promette un'esperienza inedita per gli amanti dei mostriciattoli tascabili di Game Freak, dai torni però più crudi e violenti.

Il poco tempo a disposizione per Pocketpair sul palco dell'evento di oggi, che nel frattempo continua a regalarci grandi emozioni con l'annuncio della data d'uscita di Marvel's Spider-Man 2 alla Summer Game Fest e non solo, è stato più che sufficiente per informarci dell'early access di Palworld a partire da gennaio 2024. Non ci resta che attendere l'inizio del nuovo anno per conoscere di più su quanto realizzato dagli ideatori di questa nuova avventura PVE.