Palworld, ancora update: salvataggi aggiustati e tantissime altre novità

Nel frattempo che Palworld sfiora i 20 milioni di giocatori accrescendo sempre di più il suo clamoroso successo, Pocketpair continua a lavorare sodo per perfezionare il suo survival. E la nuova patch è una delle più corpose tra quelle finora pubblicate.

L'update v0.1.4.1 di Palworld è disponibile sia su PC che su Xbox ed apporta una nutrita serie di perfezionamenti, soprattutto per quanto riguarda i salvataggi. Anzitutto l'aggiornamento ripristina i save files corrotti da precedenti problemi rendendoli nuovamente utilizzabili, risolvendo al tempo stesso un crash che poteva danneggiarli una volta arrivati a 7000 Pal catturati. In questo modo i progressi dei giocatori dovrebbero essere maggiormente al sicuro garantendo il corretto proseguo della partita.

Le altre migliorie apportate dalla patch riguardano la risoluzione di bug e glitch vari: ad esempio è stato risolto un problema che non faceva comparire il legname dopo che un Pal aveva abbattuto un albero, oppure è stato eliminato un altro inconveniente tecnico che comportava la sparizione delle armi degli altri giocatori dopo aver tirato una granata in multiplayer. Adesso i Pal non dormono più incessantemente dopo essere stati assegnati a una Breeding Farm, infine è stato risolto il problema della mancata variazione del tasso di cattura di alcuni Pal nonostante si fossero raggiunte le condizioni favorevoli per il suo incremento.

Aspettiamoci ulteriori patch nel prossimo futuro da Pocketpair volte a migliorare ancora di più quanto offerto finora dalla loro opera di grandissimo successo, tale che nemmeno Fortnite riesce a fermare il fenomeno Palworld stando al numero di ore giocate su Xbox.