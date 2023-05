Palworld: nuovo video gameplay per il folle e violento clone di Pokémon

In attesa di scoprire la data d'uscita di Palworld, che dovrebbe essere svelata nel corso degli eventi estivi, il team di sviluppo del brutale Pokémon-like ha pubblicato un filmato dedicato alla cattura dei mostri.

Nel breve video gameplay possiamo vedere quali sono i possibili metodi per aggiungere uno dei mostriciattoli che si aggirano per la mappa alla collezione. A differenza di quanto visto nella serie Game Freak, qui non è sufficiente tirare una sfera ed è necessario andarci giù pesante. Possiamo decidere se prendere la creatura a bastonate con una mazza da baseball, falciarla con un fucile d'assalto oppure colpirla ripetutamente con arco e frecce. Nei momenti più difficili c'è anche un comodo lanciarazzi, il quale potrebbe risultare utile contro i bersagli più grossi o per tenere a bada gruppi di mostriciattoli. Quando l'indicatore della salute è ormai prossimo allo zero, il mostro sarà sfinito e potremo lanciargli addosso un dispositivo per la cattura. Insomma, si tratta di un sistema pressoché identico a quello visto nei giochi Pokémon, sebbene qui avvenga tutto in maniera più brutale.

Nella sequenza finale del video possiamo anche vedere che, un po' come accade in Slime Rancher, si potranno costruire dei grossi recinti in cui collocare i mostri catturati.

Prima di lasciarvi al video, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate anche l'ultimo folle trailer di Palworld.