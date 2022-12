Palworld: il nuovo video del Pokemon-like è davvero 'esplosivo'!

PocketPair pubblica un nuovo video di Palworld che ci immerge nelle atmosfere fantasy di questo chiacchierato Pokemon-like con mostriciattoli che impugnano armi da fuoco, una soluzione ludica che ha spinto in tanti a considerare il progetto di Palworld come il 'fratello malvagio' di Pokemon.

A dispetto delle apparenze di un'ambientazione open world dai colori vibranti e della natura 'giocosa' delle creature che ne popolano i vari biomi, l'universo di Palworld fa in realtà da sfondo a una guerra fratricida tra antieroi armati fino ai denti.

Il compito affidato al nostro alter-ego, di conseguenza, non sarà quello di catalogare gli animaletti simil-Pokemon di questo universo fantasy (chiamati Pal) ma di combattere i carcerieri che li hanno costretti ai lavori forzati in fabbriche destinate a produrre fucili d'assalto e arsenali d'ogni sorta.

La dicotomia tra la grafica e il canovaccio narrativo di Palworld si riflette nel nuovo trailer, con una prima parte relativamente 'pacifica' che si limita a presentarci 17 nuove tipologie di Pal e una seconda parte che, invece, non lesina in pallottole, esplosioni e lingue di fuoco scaturite da creature utilizzate a mo' di lanciafiamme.

In attesa di conoscere la data di lancio e le piattaforme di destinazione di Palworld, vi lasciamo al video di cui sopra e cogliamo l'occasione per ricordarvi che sulle pagine di Everyeye.it trovate il nostro speciale alla scoperta di Palworld, non il solito clone di Pokemon.