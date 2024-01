Palworld: il nuovo video svela la data di lancio del Pokemon-like con le mitragliatrici

Gli ultimi dubbi sulla data d'uscita di Palworld, il clone di Pokemon a base di piombo, vengono sciolti da Pocket Pair con l'esplosivo video che preannuncia l'imminente partenza dell'Early Access su PC, console Xbox e Game Pass.

La nuova esperienza open world a tinte survival di Pocket Pair promette di restituirci a schermo un'avventura free roaming piena di attività da svolgere, di segreti da scoprire e, soprattutto, di creature da accudire e trasformare in soldati inarrestabili.

Il viaggio nel colorato e violento universo sandbox di Palworld partirà ufficialmente venerdì 19 gennaio su PC (Steam e Microsoft Store), Xbox One, Xbox Series X|S e Game Pass. Sin dalla partenza dell'Early Access, il titolo supporterà diverse lingue tra cui l'italiano.

La fase in Access Anticipato/Game Preview, stando a quanto riferito da Pocket Pair, dovrebbe durare all'incirca un anno, nel corso del quale assisteremo all'introduzione di numerose funzionalità e migliorie. Già dall'apertura dei server prevista per il 19 gennaio, ad ogni modo, il titolo proporrà tutti (o quasi) i sistemi deputati a gestire la cattura dei mostri, le battaglie, l'esplorazione, il crafting e la costruzione delle strutture, per un totale di oltre 350 oggetti modulari e 70 tipologie diverse di edifici da creare. Da qui ai prossimi mesi, Palworld potrebbe accogliere anche le sfide PvP, come precisato nelle scorse settimane dagli sviluppatori asiatici.