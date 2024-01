Palworld viola il copyright di Pokemon? PocketPair si ritiene legalmente inattaccabile

Nelle giornate che hanno preceduto il grande successo di lancio di Palworld, il Pokemon-like con le armi, il CEO di PocketPair Takuro Mizobe ha affrontato lo spinoso tema delle critiche mosse al suo team per la possibile violazione di copyright rappresentata, appunto, dalle forti similitudini tra i Pal e i Pokemon.

L'alto esponente della casa di sviluppo di Tokyo ne ha discusso con i giornalisti di Automaton-media, fornendo così il punto di vista 'ufficiale' della compagnia che ha dato forma al nuovo fenomeno videoludico che sta spopolando su PC e console Xbox anche grazie al volano rappresentato dal Game Pass.

Riferendosi in maniera specifica alle ipotesi avanzate da chi ritiene che PocketPair abbia violato il copyright di The Pokemon Company, Mizobe spiega che Palworld ha ottenuto tutte le autorizzazioni e superato tutti i passaggi legali che precedono il lancio di un videogioco su piattaforme come Steam e Microsoft Store, di conseguenza ritiene che il suo team sia inattaccabile anche perché, dall'annuncio del titolo, non è stata intrapresa alcuna azione legale.

Sempre nel corso dell'intervista, il CEO di PocketPair ha ritenuto opportuno sottolineare come "realizziamo i nostri videogiochi con molta serietà e non abbiamo assolutamente nessuna intenzione di violare la proprietà intellettuale di altre società". L'amministratore delegato di PocketPair sostiene inoltre che, a titolo puramente personale, Palworld offre un'esperienza di gioco molto diversa da quella di Pokemon, invitando i detrattori a provarlo per sincerarsene.