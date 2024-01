Palworld vola a 3 milioni di copie, tra meeting d'emergenza con Epic e accuse di plagio

Torniamo necessariamente a parlare dei numeri di Palworld a causa del ritmo impressionante con il quale stanno crescendo. Nella notte, i ragazzi giapponesi di Pocketpair hanno aggiornato il dato fissandolo all'impressionante quota di 3 milioni di copie vendute.

Il cronometro non mente, Palworld ha raggiunto quota 3 milioni di copie vendute in appena 40 ore di disponibilità sul mercato. Il traguardo del milione di copie lo aveva invece agguantato in appena 8 ore, mentre l'obiettivo dei 2 milioni in 24 ore. Il ritmo di crescita è impressionante, specialmente per un progetto disponibile all'acquisto in Accesso Anticipato solamente su PC via Steam, Xbox One e Series X|S.

Su Steam, nello specifico, ha appena raggiunto quota un milione di giocatori attivi in contemporanea. La notizia è fresca fresca, dato che il contatore ha toccato quota 1.006.400 proprio durante la stesura di questa notizia, più che sufficienti a portsare a termine il sorpasso sul fenomeno Counter-Strike 2 nella classifica dei giochi più giocati su Steam. In questo istante l'FPS competitivo ha 713.674 utenti attivi, mentre il picco della giornata di ieri è stato di 1.003.394 di giocatori, dunque meno di Palworld!. Alla luce di questi dati, i ragazzi di PocketPair hanno annunciato che Palworld è diventato il gioco giapponese con il maggior numero di utenti attivi in contemporanea di sempre su Steam!

L'elevato affollamento dei server ha causato anche qualche grattacapo di natura tecnica. Al superamento della quota di 700 mila utenti in contemporanea, gli Epic Online Services hanno cominciato a fare le bizze provocando dei problemi durante la connessione all'host per la cooperativa. Pocketpair ha così tenuto un meeting d'emergenza con Epic Games, la quale è prontamente intervenuta implementando un fix che dovrebbe aver stabilizzato la connessione sia su Xbox che su PC.

Assieme ai numeri, intanto, crescono anche le polemiche, dal momento che si stanno moltiplicando le accuse dei fan dei Pokémon secondo i quali Palworld avrebbe plagiato le creazioni di The Pokémon Company e Game Freak. Un utente in particolare, un certo onion_mu, si è prodigato nel condividere su X decine di esempi che attesterebbero il furto dei design dei Pokémon che a suo dire sarebbe stato operato. Da un altro fronte c'è chi invece accusa Pocketpair d'aver fatto largo uso dell'IA generativa per dare forma alle proprie creature. In passato, Pocketpair e il suo CEO Takuro Mizobe hanno lodato a più riprese tale tecnologia, arrivando anche a sviluppare un gioco interamente basato su di essa chiamato AI: Art Imposter. Al momento, in ogni caso, non ci sono conferme dell'implementazione dell'IA generativa in Palworld.