Palworld vs Nintendo e Pokemon: guerra legale in vista? L'intervento di Furukawa

Dopo le dichiarazioni di The Pokemon Company sul fenomeno Palworld, anche il presidente di Nintendo Shuntaro Furukawa interviene sulla spinosa questione legata alle accuse (per ora solo 'bonarie' e senza alcun risvolto legale) di plagio mosse a PocketPair per il survival Pokemon-like.

Nella corso della conferenza organizzata con gli azionisti di Nintendo a margine della presentazione dei risultati finanziari dell'ultimo trimestre, Furukawa non si è limitato ad allontanare il reveal di Switch 2 commentando le nuove stime di vendita di Switch nel 2024 ma ha fornito anche un chiarimento in merito alle mosse che la casa di Kyoto intende compiere a difesa delle proprie IP, a cominciare ovviamente da quella di Pokemon.

Alla precisa domanda postagli dagli azionisti e investitori di Nintendo sulla posizione ufficiale della casa di Kyoto in merito alle accuse di plagio che vengono mosse dalla community a Palworld, Furukawa non ha citato direttamente il survival di PocketPair ma ha ritenuto opportuno sottolineare come "Nintendo prenderà tutte le misure appropriate contro coloro che violano i nostri diritti di proprietà intellettuale".

Seppur perentorie nei toni, le dichiarazioni di Furukawa si allineano agli interventi generici di The Pokemon Company e, di conseguenza, non forniscono ulteriori chiarimenti sulla strategia che Nintendo intende attuare 'contro' Palworld. Il team giapponese guidato da Takuro Mizobe, dal canto suo, si ritiene legalmente inattaccabile dalle accuse di plagio mosse a Palworld, in virtù delle autorizzazioni ottenute prima del lancio e dei passaggi legali che PocketPair sostiene di aver superato prima di dare inizio alla fase Early Access/Game Preview del 'Pokemon-like con le mitragliatrici'.