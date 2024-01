Palworld: 'ci piacerebbe avere server dedicati su Xbox', dichiara Pocketpair

Quella di Pocketpair è, senza alcun dubbio, un'avventura che ha registrato un interesse elevatissimo e non previsto dal team di sviluppo: Palworld ha avuto un successo esagerato, con ben 1 milione di copie vendute e i server sotto stress per la mole d'utenza attiva sin da day one su tutte le piattaforme in cui è approdato l'atteso prodotto.

Le simpatiche creature di Palworld hanno ammaliato i fan, con più di 300 mila utenti all'arrivo su Steam. Proprio in virtù di tale ragione, la software house dietro la creazione dell'ultimo fenomeno videoludico si è detta intenzionata a realizzare un comparto multigiocatore migliore per la versione Microsoft (Xbox e Microsoft Store) di Palworld: "ci piacerebbe avere server dedicati su Xbox", asserisce la compagnia. "Purtroppo, non dipende da noi ed è piuttosto difficile da negoziare al momento. Ma... ci stiamo provando!".

Con tali dichiarazioni, Pocketpair fa riferimento all'assenza della possibilità di giocare online con un massimo di 32 giocatori. Tuttavia, come riportato anche sopra, tale limitazione dei server è presente solo sulla versione Xbox di Palworld (compresa quella acquistabile via Microsoft Store su PC), ove è possibile giocare in co-operativa online con un massimo di quattro utenti a lobby. Non si sa quando e se avverrà la suddetta implementazione, ma i fan della neonata avventura sperano di poter prendere parte a sessioni di gioco online in linea con quanto avviene dalle parti del client di Valve.