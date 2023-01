Panam Palmer conquista le Badlands in questo video cosplay a tema Cyberpunk 2077

Le corporazioni hanno pian piano distrutto tutto, accumulando sempre più capitali e potere in grandi città e nei loro edifici principali, con progetti al limite dell'etico e dell'umano. Questi grattacieli di Night City rischiano di oscurare tutto in Cyberpunk 2077, il videogioco di CD Projekt Red pubblicato nel corso del 2020.

Arrivato anche su PS5 e le altre console di nuova generazione in versione next-gen, i palazzi soffocanti possono però essere evitati. Come si scoprirà durante alcune missioni della trama, c'è un territorio molto vasto intorno a questa città futuristica ma distopica, un territorio però desolato suddiviso tra varie bande e zone incontrollate. Qui verrà in aiuto Panam Palmer, uno degli NPC più importanti di Cyberpunk 2077. Ogni V entrerà in contatto con lei, ma le versioni maschili del personaggio potranno addirittura intrecciare una relazione con lei, cosa che porterà inevitabilmente a diverse possibili scelte.

Con la sua esplosività e irrefrenabilità, Panam non si farà scrupoli a invadere basi altrui pur di recuperare ciò che le è stato rubato, facendo uso di tutti i mezzi che ha a disposizione. La Aldecaldos ora si mostra anche in versione reale grazie al lavoro svolto da Irina Meier. Con questo video cosplay di Panam Palmer, la donna entra in una automobile pronta per il deserto, muovendosi tra le strade polverose alla ricerca di un obiettivo. Sembra proprio di vederla in azione come nel videogioco creato da CD Projekt Red, con soltanto le armi mancanti.

E magari sarà stato questo cosplay di Rogue di Cyberpunk 2077 a indirizzarvi dalla Panam di Irina Meier.