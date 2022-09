Panasonic AV Digital World integra Eventi Live e eSports: le ultime tecnologie

Panasonic annuncia l’integrazione delle sale riservate agli Eventi Live e agli E-Sports in AV Digital World, la piattaforma digitale 3D di nuova generazione, progettata per consentire ai visitatori un’esperienza completamente innovativa.

Oltre alle aree Corporate, Education, TV e Broadcast, i visitatori hanno ora accesso, direttamente dai propri computer, alle sale dedicate agli Eventi Live e agli E-sports dove potranno conoscere tutte le soluzioni glass-to-glass disponibili per questi settori in rapida crescita ed interagire con esse.

Nelle sale digitali i visitatori possono muoversi facilmente per vedere le ultime soluzioni Broadcast e ProAV di Panasonic, tra cui Kairos, Switchers, Camere da studio, Camere PTZ & controller, Soluzioni robotizzate e il proiettore PT-RQ35 a 3 chip DLP da 30.000 lm.

“Il mondo del business si sta evolvendo e, per tutti coloro che non hanno sempre la possibilità di partecipare a fiere o viaggiare, Panasonic ha pensato di dare loro la possibilità di vedere da vicino le più recenti soluzioni Broadcast e ProAV dedicate a diversi settori di mercato, direttamente dal proprio laptop o cellulare, con un semplice clic” - ha spiegato Andre Meterian, Director of Professional Video Systems a Panasonic Connect Europe.

La nuova sala dedicata agli E-sports mostra come le soluzioni Panasonic possono portare a tutti gli spettatori - sia a coloro che seguono in live streaming, sia a chi è fisicamente presente nel luogo dell’evento o in studio - l'emozione di immergersi nello sport dalla più rapida crescita al mondo. Nella sala dedicata agli Eventi Live sono disponibili sistemi di telecamere PTZ e controller Panasonic, attualmente utilizzati da alcuni dei personaggi e delle trasmissioni più importanti dell'industria dello spettacolo per intrattenere il pubblico in tutto il mondo. I visitatori possono cliccare su un singolo prodotto per ottenere ulteriori informazioni e una vista 3D da vicino del prodotto e delle sue caratteristiche.

Oltre alle nuove sale, Panasonic ha introdotto ulteriori soluzioni visive alla propria sala Corporate, che includono i più recenti proiettori e tecnologie di collaborazione, come il sistema di presentazione wireless PressIT di Panasonic e il suo vivavoce con telecamera di nuova generazione, PressIT360, progettato per facilitare le riunioni ibride.

AV Digital World sarà inoltre completato dallo sviluppo delle Virtual Demo Room di Panasonic, che consentiranno a partner e clienti di controllare e testare da remoto la gamma di soluzioni ProAV di Panasonic. Le prime Virtual Demo Room saranno lanciate nel corso dell'anno.

Tornando sulla scena esport, le ultime previsioni parlano di sponsorship miliardarie entro il 2025.