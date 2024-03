Panasonic Jungle: la console mai distribuita compare su Ebay a un prezzo mostruoso

Avete mai sentito parlare del Panasonic Jungle? Probabilmente no considerato che la piattaforma portatile di Panasonic non è mai divenuta realtà, con la distribuzione annullata proprio a un passo dall'esordio sul mercato. Alcuni modelli vennero però prodotti, e c'è qualcuno che sta provando a venderne uno non funzionante su Ebay.

Un Panasonic Jungle è comparso sulla "baia" con un prezzo di vendita fissato sui 45.000 dollari, una cifra impressionante per quello che si può considerare a tutti gli effetti un pezzo da museo del quale esisteranno pochissime unità ancora in circolazione nella migliore delle ipotesi. Scendendo più nello specifico, come spiegato dal venditore su Ebay, "il Panasonic Jungle non è mai stato venduto al pubblico ed ora ne esistono soltanto una manciata di unità. Il modello in vendita non ha batteria o un qualunque caricatore e dunque non si avvia, ma è comunque in ottime condizioni".

Annunciato nel 2010, il Panasonic Jungle era una console portatile pensata principalmente per gli MMO e all'epoca vennero confermati tre giochi in sviluppo per la piattaforma: Battlestar Galactica Online, Runescape e Stellar Dawn. Sarebbe dovuta divenire realtà nel 2011 (andando dunque in competizione con Nintendo 3DS e PlayStation Vita) attraverso due modelli distinti, uno con Wi-Fi proposto al prezzo di 249,99 dollari, e uno con 3G venduto a 349,99 dollari.

Tra le caratteristiche chiave del dispositivo troviamo una tastiera e un touch pad, mentre lo schermo avrebbe raggiunto una risoluzione di 720p. Tuttavia proprio all'ultimo, nel marzo del 2011, Panasonic bloccò la distribuzione della console dando come motivazione ufficiale "cambiamenti nel mercato e nelle nostre strategie commerciali" dietro lo stop alla produzione e messa in vendita del prodotto.

Tutto ciò che resta del Panasonic Jungle è dunque qualche rarissimo modello, come questo in vendita su Ebay: avete da parte 45.000 dollari per far vostro questo pezzo unico?

