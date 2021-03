Panasonic potenzia gli eSport con un upgrade per i suoi proiettori

Con la popolarità in continua crescita degli eSport, gli operatori del settore devono far fronte alle esigenze di milioni di spettatori, ansiosi di cogliere in tempo reale qualsiasi dettaglio venga trasmesso sui grandi schermi di studi e arene. Qualsiasi ritardo o tremolio nelle immagini, infatti, può compromettere l’immersività dell’esperienza.

Panasonic offre una soluzione a questi problemi grazie al nuovo kit di aggiornamento HFR (High Frame Rate) ET-SUK10 per i proiettori laser PT-RQ35K, progettato per far sentire gli spettatori vicini all’azione come mai prima d’ora. L’upgrade HFR permette ai proiettori laser 3 chip DLP da 30.500 lumen di Panasonic di sfruttare i segnali HD a 240 Hz in entrata e in uscita tramite cavo singolo, garantendo immagini di qualità ancora più elevata e caratterizzate da movimenti più fluidi e a bassa latenza. Oltre a perfezionare la qualità delle immagini, l’aggiornamento consente di ridurre la latenza a soli 5 ms (a 1080p@240Hz), un miglioramento significativo rispetto agli 82 ms dei modelli precedenti, e di garantire agli spettatori il brivido di un’esperienza in tempo reale.

"Questa innovazione rivoluzionaria crea esperienze visive senza paragoni, che permettono agli spettatori di sentirsi coinvolti nell’azione e di reagire in tempo reale", ha commentato Hartmut Kulessa, European Marketing Manager di Panasonic Business. "Il nuovo kit di aggiornamento HFR rappresenta un’importante integrazione per le nostre soluzioni glass-to-glass ed è concepito per coprire ogni fase del workflow di produzione video per gli eSport, dalle riprese alla distribuzione".

Le soluzioni di produzione 4K per eSport di Panasonic stanno trainando la crescita del settore grazie all’impiego di tecnologie all’avanguardia pensate per trasmettere le emozioni del gaming a un pubblico in continua espansione. Esse comprendono un’ampia gamma di proiettori in grado di regalare contenuti visivi spettacolari per i fan, con una luminosità fino a 50.000 lm e un’intuitività e affidabilità ai vertici del settore. L’ampia gamma di display offre funzionalità touchscreen interattive ed è ideale per realizzare dei video wall dal profilo particolarmente sottile. A completare la gamma di soluzioni ci sono la line-up di telecamere professionali e la piattaforma per la produzione video live KAIROS di Panasonic, basata su tecnologia IT/IP di nuova generazione, capace di soddisfare qualsiasi esigenza in termini di produzione video per gli eSport. Ulteriori informazioni sul sito ufficiale di Panasonic Business.