PandaBall, giocare a calcio coi panda: il gioco PS4 vittima in un imprevisto su YouTube!

Il mondo del calcio è ampiamente rappresentato nell'universo videoludico. Da produzioni dall'intento simulativo, come il recente FIFA 20, fino a bizzarre reinterpretazioni, che vedono Rocket League in prima linea, lo sport popola senza distinzioni ogni piattaforma da gaming.

Ora, alla categoria "reintepretazioni" si aggiunge anche una peculiare produzione danese. Si tratta di PandaBall, un titolo che propone una versione del calcio a 5 giocato da...panda! Il gioco offre una modalità multigiocatore locale e competitiva in formato 1v1. Per sfruttare al meglio il proprio team, i giocatori possono sfruttare diverse tipologie di Panda, power up e di palloni, per produrre in campo effetti sempre più bizzarri. Progredendo di livello, è possibile sbloccare nuovi panda e nuove mappe, oltre che ulteriori item da affidare ai propri giocatori.



Il gioco, ambientato in un'isola popolata di sole creature erbivore sulle quali regna incontrastata la leadership dei teneri panda, è attualmente già disponibile su PlayStation 4 (nel momento in cui scriviamo il prezzo di PandaBall proposto su PS Store è di 14,99 euro ed è inoltre disponibile una demo gratuita), è stato recentemente vittima di una strana disavventura. Sul Canale YouTube ufficiale di PlayStation è infatti stato pubblicato un gameplay trailer di PandaBall, che tuttavia è risultato essere completamente privo di audio! Neanche a dirlo, la community si è immediatamente divertita a ironizzare sull'evento nella sezione commenti del video, che potete trovare in apertura a questa news.



In tema di nuove produzioni videoludiche a tema calcistico, non possiamo non ricordarvi che Captain Tsubasa Rise of New Champions includerà la nazionale italiana!