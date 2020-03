Pandemia digitale in WOW: ai tempi del Coronavirus ricordiamo il caso Corrupted Blood

Mentre in seno alla Comunità Internazionale prosegue il percorso di adozione di provvedimenti di contenimento della diffusione del Coronavirus/COVID-19, riportiamo alla memoria un famoso evento videoludico risalente all'ormai lontano 2005.

Quindici anni fa, l'universo digitale di World of Warcraft fu infatti colpito da una vera e propria pandemia digitale, venutasi a scatenare in seguito alla pubblicazione da parte di Blizzard della patch 1.7. Con quest'ultima trovava pubblicazione Rise of the Blood God, contenuto volto ad introdurre un'interessante selezione di quest inedite e il primo Raid aperto alla partecipazione di venti videogiocatori: Zul'Gurub.



La missione vedeva gli utenti impegnati nel raggiungere la misteriosa e potente creatura Hakkar, in grado di lanciare sugli eroici avversari un incanto denominato Corrupted Blood. Gli effetti di questa magia sugli alter ego videoludici dei giocatori di WOW furono però decisamente imprevisti e diedero il via ad una sorta di "pandemia digitale". Per scoprire tutti i dettagli su questo strano fenomeno, vi lasciamo al nostro video dedicato, potete trovarlo direttamente in apertura a questa news e sul Canale YouTube di Everyeye.it. Vi auguriamo dunque una buona visione!



Per maggiori informazioni, sulle nostre pagine trovate inoltre un approfondimento dedicato al caso Corrupted Blood di World of Warcraft, a firma di Giusepe Carrabba.