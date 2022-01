Pandemic: The Board Game rimosso dagli store digitali per scelta degli sviluppatori

Gli sviluppatori di Asmodee Digital e gli editori di Z-Man Games decidono, in maniera completamente autonoma, di bloccare la vendita di Pandemic The Board Game, uno strategico che mette gli utenti alla guida di una task force incaricata di arginare l'avanzata di una pandemia provocata da 4 malattie mortali.

L'iniziativa annunciata da Asmodee e Z-Man Games ha già portato al blocco di tutte le opzioni per acquistare il titolo su Steam, App Store e Google Play, per poi proseguire con la dismissione di Pandemic da Microsoft Store nei prossimi giorni e l'abbandono dall'eShop di Nintendo Switch entro fine luglio 2022. Chi ci segue, saprà già che Pandemic è uscito anche da Xbox Game Pass a gennaio.

Le motivazioni che hanno portato gli autori di Pandemic The Board Game a rimuoverlo "silenziosamente" dagli store digitali su PC, console e sistemi mobile iOS e Android non sono state rese note, anche se è difficile non farle rincodurre alle problematiche che stiamo tutti affrontando in funzione del protrarsi della pandemia da Coronavirus e, quindi, all'inopportunità di continuare a commercializzare un simile titolo in questo particolare momento storico. L'abbandono dagli store, ovviamente, non precluderà l'accesso al titolo da parte di chi lo ha già acquistato, rimanendo perciò a disposizione nella ludoteca della propria piattaforma d'elezione.

Con una email inviata a un giocatore, e condivisa sulle pagine di PC Gamer, Asmodee spiega che "vogliamo ringraziare te e tutti i giocatori di Pandemic per la vostra lealtà e per il supporto. Purtroppo stiamo rimuovendo l'app di Pandemic dai Negozi. Abbiamo lavorato duramente per quattro anni su questo gioco e ritirarlo dai negozi non è stato una scelta facile. Questa decisione è stata presa con il cuore pesante per una moltitudine di motivi che preferiamo non citare". Contestualmente alla rimozione dagli store, Asmodee Digital ha scelto di cancellare dal proprio sito ufficiale tutti i riferimenti al gioco.