Pandora Box: oltre 1.000 console pirata sequestrate dalla Guardia di Finanzia

La Guardia di Finanza di Novi Ligure, nell'ambito del proprio impegno volto a contrastare il fenomeno della pirateria e tutelare il diritto d'autore, ha sequestrato oltre 1.000 Pandora Box, delle console pirata con dei titoli degli anni '80 e '90 memorizzati senza alcuna autorizzazione da parte dei rispettivi creatori.

L'intervento è stato effettuato su mandato di perquisizione e sequestro della Procura della Repubblica di Alessandria: le Fiamme Gialle hanno perquisito una serie di depositi e centri logistici in Piemonte (e non solo) e sequestrato oltre 1.000 Pandora Box, sulle quali erano memorizzate un totale di circa 3 milioni di copie di videogiochi contraffatti appartenenti a marchi molto noti come Nintendo, SNK, Taito e Capcom. Contestualmente, i finanziari novesi hanno anche provveduto alla denuncia di 8 persone, attualmente a piede libero, per la violazione delle leggi sul diritto d'autore.

Le Pandora Box vengono vendute su tutto il territorio nazionale, anche attraverso i canali di noti siti e-commerce, al prezzo di circa 200 euro. Su alcune di esse possono essere trovati fino a 6.000 videogiochi piratati, per i quali i quali non vengono pagati i diritti di d'uso e commercializzazione ai detentori dei rispettivi copyright.