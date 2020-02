Panzer Corps 2: accesso anticipato alla Beta per i preordini della Field Marshal Edition

Il team di Slitherine ci informa che gli appassionati di videogiochi strategici che prenoteranno la Field Marshal Edition di Panzer Corps 2 potranno anticipare l'accesso alla Beta che si terrà a fine febbraio.

Chi ha deciso di prenotare Panzer Corps 2 potrà così giocare per due giorni alla versione più aggiornata dello strategico ad ambientazione storica: la Beta per i Pre-Order si terrà dal 18 al 20 febbraio su PC e ci permetterà di familiarizzare con i ricchissimi contenuti del sequel del titolo che, dall'uscita ad oggi, ha venduto oltre un milione di copie.

Per i preordini della Field Marshal Edition di Panzer Corps 2 sono previsto dei bonus ingame rappresentati dai due DLC in uscita entro la fine dell'anno, dalla colonna sonora digitale e da un pacchetto che comprenderà 75 camo esclusive per le unità schierabili in battaglia.

Nell'annunciare la fase di beta testing di Panzer Corps 2, i ragazzi di Slitherine ci invitano a partecipare a questa iniziativa e si chiedono scherzosamente quali altre maratone videoludiche di 48 ore potrebbero interessarci. Eccovi allora la scanzonata Top 10 di maratone da 48 ore suggerite da Slitherine, oltre ovviamente all'undicesima (o alla "vera" prima) dedicata a Panzer Corps 2:

Completare Mass Effect 3 con tutti i finali possibili, compreso quello non ancora trovato da nessun giocatore in cui si pratica la castità e l’astinenza sessuale Visitare e esplorare a fondo cinque pianeti e due lune a caso sui 18 quintilioni presenti in No Man’s Sky. Completare la campagna single player di Call of Duty Black Ops, Black Ops 2, 3 e 4, Infinite Warfare, WWII, e – se saltate i pranzi – anche Ghosts e Modern Warfare Riuscire a completare l’achievement Carriera Criminale di GTA V Raccogliere tutte le piume di Assassin's Creed 2 – lo sappiamo che è lì in attesa nella vostra game-teca dal 2009 in attesa di questa impresa. Non barate, non vale guardare le guide su Youtube! Vedere 20 volte di fila la sequenza finale di Death Stranding, per essere sicuri di cogliere ogni implicazione della filosofia videoludica di Mr. Kojima Completare 48 volte la speed run di Metroid Prime ed entrare nel Guinness dei Primati Uccidere il Nameless King in Dark Souls 3 riuscendo a resistere alla tentazione di spaccare in due il joypad per mostrare il vostro moderato disappunto Creare il vostro personaggio in Pillars of Eternity II: un Costal Aumaua Barbarian Berserker si comporterà bene o sarà meglio un Pale Elf Chanter Troubadour? Fare un salto nel passato e completare Monkey Island 1 & 2, Indiana Jones and the Fate of Atlantis e Zak McKraken and the Alien Mindbenders (tutti disponibili dai nostri amici di GOG a poco prezzo, peraltro)

L'uscita di Panzer Corps 2 è prevista per il 19 marzo 2020 su PC. Su queste pagine trovate il nostro speciale su Panzer Corps 2 che ci riporta alla Seconda Guerra Mondiale.