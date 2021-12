Panzer Corps 2 Pacific: lo strategico si espande con il DLC più grande di sempre

In coincidenza con l'Home of Wargames Live, Slitherine ha annunciato Panzer Corps 2 Pacific, una corposa espansione che andrà ad introdurre una serie di campagne inedite e altri contenuti aggiuntivi all'interno del pacchetto ludico offerto dallo strategico ambientato nella Seconda Guerra Mondiale.

Per la prima volta nei suoi 10 anni di storia, la serie Panzer Corps esplorerà a fondo il teatro delle operazioni del Pacifico durante la seconda guerra mondiale. Questo DLC è il primo capitolo di una nuova serie di campagne che ritraggono i drammatici eventi della Guerra del Pacifico.

In questa nuova espansione i giocatori possono godere di molti nuovi scenari immersi in una grafica completamente nuova, nuove regole di gioco e una nuova fazione principale. Pacific è ancora il buon vecchio gioco Panzer Corps 2 che i fan apprezzano e amano, ma allo stesso tempo è anche un'esperienza nuova, diversa e originale.

Finalmente il Giappone, una delle maggiori potenze mondiali ai tempi della seconda guerra mondiale, è stato aggiunto al Panzer Corps 2. Con l'introduzione di Pacific, il Giappone è giocabile non solo nella nuova campagna, ma anche negli scenari casual e in Multiplayer, ed è anche completamente disponibile per modder e designer di contenuti personalizzati.

Nel teatro del Pacifico la guerra navale ha giocato un ruolo importante e critico, e quindi avevamo bisogno di espandere e aggiungere profondità all'aspetto navale del gioco. Per questo motivo, le regole del gioco navale sono state notevolmente rinnovate ed estese.

Per ulteriori informazioni sul wargame che riscrive la Seconda Guerra Mondiale, vi rimandiamo alla nostra Recensione di Panzer Corps 2.