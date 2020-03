Panzer Corps 2: il war game di Slitherine è disponibile su PC, ecco il video di lancio

Gli sviluppatori di Flashback Games e le alte sfere di Slitherine festeggiano il lancio di Panzer Corps 2 su PC con un video che riassume i contenuti principali e i punti salienti dell'offerta ludica di questo ambizioso war game.

Il titolo si focalizza sulle battaglie combattute dagli eserciti che si sono contrapposti durante la Seconda Guerra Mondiale. In Panzer Corps 2, gli appassionati del genere possono infatti prendere il controllo della spaventosa macchina da guerra della Wehrmacht, dall'invasione della Polonia nel 1939 alla difesa finale di Berlino nel 1945.

L'intera cronistoria delle battaglie che hanno visto per protagonisti i carri armati nazisti durante la Seconda Guerra Mondiale viene ricreata in maniera fedele attraverso delle operazioni da condurre su di una gigantesca mappa che ricrea l'Europa mediante un sistema esagonale con movimento a turni delle truppe. Una vera e propria schiacchiera virtuale dove poter fare sfoggio delle proprie capacità di stratega contro la CPU o gli altri appassionati.

Con l'ausilio dell'Unreal Engine, Panzer Corps 2 offre delle ambientazioni ricostruite in 3D e una quantità enorme di contenuti, tra cui oltre un migliaio di modelli unici di unità militari, 60 scenari bellici della campagna della Wehrmacht e un generatore di mappe casuali in cui dilettarsi in sfide contro l'IA o in multiplayer. Su queste pagine trovate la nostra recensione di Panzer Corps 2, con tutti i giudizi e le analisi sul kolossal wargame di Slitherine.