Panzer Dragon 2 Zwei Remake arriva nel 2021: la conferma ufficiale

Contestualmente alla presentazione di Panzer Dragoon: Remake, nel lontano dicembre 2018 era stato annunciato anche il remake di Panzer Dragoon II. Da allora, tuttavia, non erano più stati condivisi aggiornamenti in merito.

Ora, tuttavia, il team di Forever Entertainment ha offerto rassicurazioni al pubblico sullo stato dei lavori. Come potete verificare direttamente in calce a questa news, dalle pagine dell'account Twitter ufficiale del primo rifacimento, giunge la conferma che non solo Panzer Dragoon II Zwei: Remake è ancora in sviluppo, ma che il titolo raggiungerà il mercato videoludico nel corso del 2021. Purtroppo, al momento la software house non ha offerto alcun tipo di dettaglio aggiuntivo: restano dunque ignote le piattaforme di destinazione, mentre nessun trailer o screenshot relativo al progetto è stato ancora diffuso.



Il primo Panzer Dragoon: Remake aveva realizzato il proprio debutto in esclusiva Nintendo Switch nell'aprile dello scorso anno. A diversi mesi di distanza, nel corso dell'autunno 2020, Forever Entertainment ha poi garantito che presto vedrà la luce anche una versione PC e PlayStation 4 di Panzer Dragoon: Remake. Non è da escludere che anche Panzer Dragoon II Zwei: Remake possa dunque seguire un percorso similare, ma per saperne di più sarà necessario attendere comunicaizoni più dettagliate da parte del team.