Panzer Dragoon è stato annunciato per Nintendo Switch

Il Nintendo Direct E3 2019 si sta rivelando un'inesauribile fonte di sorprese. Durante la trasmissione, è infatti stato annunciato anche Panzer Dragon, gioco fedele all'originale che offre un comparto grafico migliorato e dei controlli in linea con gli standard moderni.

Per l'occasione, Forever Entertainment e MegaPixel Studio hanno pubblicato il trailer allegato in cima a questa notizia, grazie al quale è possibile farsi un'idea ben precisa sui lavori compiuti sul versante tecnico della produzione. Buona visione!

Panzer Dragoon, al momento previsto esclusivamente per Nintendo Switch, verrà pubblicato nel corso del prossimo inverno, in una data non ancora precisata.