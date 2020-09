Panzer Dragoon Remake arriverà presto su PlayStation 4 e PC

A quasi sei mesi dall'esordio in esclusiva su Nintendo Switch, il publisher Forever Entertainment e lo studio di sviluppo MegaPixel hanno annunciato che Panzer Dragoon Remake verrà pubblicato presto anche su PlayStation 4 e PC (via GOG e Steam).

Non sono state fornite maggiori informazioni sulla data d'uscita, ma abbiamo l'impressione che l'attesa non si rivelerà molto lunga. Gli sviluppatori, inoltre, hanno lasciato intendere che in futuro il gioco arriverà anche su altre piattaforme, come quelle della famiglia Xbox.

Per chi non lo sapesse, Panzer Dragoon Remake è la riedizione con grafica potenziata e controlli riadattati (c'è anche un sistema di aggancio dei bersagli, adesso) dell'omonimo rail shooter pubblicato originariamente nel 1995 su SEGA Saturn. I giocatori sono chiamati a pilotare un drago attraverso sette differenti livelli, da città che affacciano su oceani tropicali a intricate rovine sotterranee, con l'obiettivo di sconfiggere il Drago prototipo che compare assieme a gigantesche libellule malvagie.

In occasione dell'annuncio sono anche stati pubblicati i requisiti di sistema minimi della versione PC:

Sistema operativo: Windows 10

Processore: Intel i5

Memoria: 4 GB di RAM

Scheda video: NVIDIA GTX 970 o AMD Radeon R9 290 (equivalente o migliore)

DirectX: Versione 10

Memoria: 8 GB di spazio disponibile

Se il progetto vi incuriosisce e volete saperne di più, potete leggere la nostra recensione di Panzer Dragoon Remake per Nintendo Switch.