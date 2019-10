Panzer Dragoon Remake uscirà anche in formato fisico!

Forever Entertainment ha annunciato che Panzer Dragoon Remake per Nintendo Switch uscirà questo inverno anche in edizione fisica e non solo in formato digitale tramite il Nintendo eShop.

Il Tweet della compagnia è stato retwittato da Limited Run Games, cosa che farebbe pensare ad una edizione fisica a tiratura limitata realizzata proprio in collaborazione con LRG, azienda specializzata nella produzione di edizioni fisiche di giochi indipendenti (e non solo). Purtroppo non ci sono al momento altri dettagli e non sappiamo se questa versione includerà anche bonus come adesivi, poster o magari una copertina reversibile come accade spesso per altri prodotti targati Limited Run Games.

Panzer Dragoon Remake è atteso per l'inverno su Nintendo Switch, altre piattaforme non sono state confermate. Forever Entertainment è al lavoro anche sui remake di The House of the Dead 1&2 prodotti su licenza SEGA (così come Panzer Dragoon), per saperne di più dovremmo però necessariamente attendere il 2020, come confermato dai responsabili della società sui propri canali social.