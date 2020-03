Panzer Dragoon Voyage Record annunciato per piattaforme VR

Lo studio giapponese Wildman ha annunciato Panzer Dragoon Voyage Record (titolo provvisorio) nuovo gioco della serie omonima destinata a vedere la luce entro marzo 2021 su piattaforme VR non meglio specificate.

Panzer Dragoon Voyage Record viene definito dagli stessi sviluppatori come un "virtual reality dramatic shooter", il gioco permetterà di rivivere alcuni dei momenti chiave di Panzer Dragoon, Panzer Dragoon II Zwei e Panzer Dragoon Saga. Al momento non ci sono purtroppo altri dettagli sul progetto, destinato a vedere la luce probabilmente su HTC Vive, Oculus Rift e PlayStation VR, anche se come detto le piattaforme finali devono ancora essere specificate chiaramente.

L'annuncio di Panzer Dragon Voyage Record si aggiunge al ritorno di Panzer Dragoon e Panzer Dragoon 2 Zwei, entrambi sviluppati da Forever Entertainment su licenza SEGA. Il 2021 si prospetta un anno piuttosto interessante per i fan di questa storica serie, accantonata da qualche tempo ma pronta a tornare in vita con questi tre progetti.

Non è la prima volta che SEGA concede in licenza le sue IP, pensiamo ad esempio a Streets of Rage 4 in uscita ad agosto, sviluppato da Lizardcube (team autore di Wonder Boy III The Dragon's Trap) e pubblicato dall'editore indipendente DotEmu, specializzato in remake e riedizioni di giochi classici.