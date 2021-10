Panzer Dragoon Voyage Record cancellato per la morte del CEO di Wildman?

Il profilo Twitter ufficiale di Panzer Dragoon Voyage Record (conosciuto anche come Panzer Dragoon VR) ha annunciato la cancellazione del gioco a causa della morte di Haruto Watanabe, CEO dello studio Wildman al lavoro sul gioco.

"Panzer Dragoon Voyage Record è stato cancellato a causa della rottura del contratto con SEGA dopo la morte del producer e CEO di Wildman, Haruto Watanabe. Grazie a tutti per il supporto."

Secondo quanto si legge nel messaggio dunque il direttore di Studio Wildman sarebbe deceduto e SEGA avrebbe deciso di non rinnovare il contratto al team dopo questo evento. In realtà non è del tutto chiaro cosa sia successo dal momento che il Tweet originale è stato eliminato e non abbiamo altri elementi per ricostruire l'accaduto.

Panzer Dragoon Voyage Record è stato annunciato nel 2020 con l'obiettivo di portare il celebre franchise SEGA nel mondo della Realtà Virtuale, a quanto pare però il progetto non vedrà la luce, a meno che Wildman non riesca probabilmente a rientrare in possesso dell'accordo stipulato da Watanabe. Con ogni probabilità nelle prossime ore i responsabili di Studio Wildman faranno chiarezza sull'accaduto e potremo saperne di più, al momento l'unica certezza sembra essere la cancellazione del progetto e l'interruzione dei lavori.