Panzer Dragoon Voyage Record, confermate le piattaforme, raccolta fondi per nuovi episodi

Wildman ha annunciato che Panzer Dragoon Voyage Record uscirà nel 2021 su piattaforme VR standalone, per PC e console, inoltre alla fine di quest'anno la compagnia lancerà una nuova campagna di raccolta fondi.

Al momento i piani prevedono il lancio il prossimo anno su qualsiasi tipo di dispositivo VR in commercio, dunque visori standalone, visori per PC come HTC Vive e Oculus e visori per console, nello specifico PlayStation VR, anche se il device di Sony non viene citato espressamente nella nota stampa.

Gli sviluppatori hanno annunciato inoltre una nuova campagna di raccolta fondi per il 2020 con l'obiettivo di raccogliere denaro per portare a termine i lavori su alcuni episodi aggiuntivi per Panzer Dragoon Voyage Record. Un periodo dunque piuttosto positivo per i fan della storica serie SEGA, Panzer Dragoon Remake è già disponibile su Switch mentre Panzer Dragoon II Zwei arriverà nel 2021 non è chiaro se insieme a Panzer Dragoon Voyage Record o in un periodo precedente o successivo.

La saga Panzer Dragoon ha riscosso un discreto successo su SEGA Saturn tra il 1995 e il 1998 per poi subire una battuta d'arresto a causa dei cambiamenti del mercato e delle tendenze globali, adesso il brand è pronto a tornare seppur con produzioni dal budget ridotto.