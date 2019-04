Il papà di Another World annuncia Paper Beast per PlayStation VR

Paper Beast è il nuovo progetto di Pixel Reef, studio francese fondato da Eric Chahi, papà di Another World. Il gioco uscirà nel corso del 2019 su PlayStation VR e nel 2020 in versione privo di supporto per Realtà Virtuale per PlayStation 4.

Vediamo come il produttore francese presenta il suo nuovo gioco:

"Ciao! Sono Eric Chahi, creatore di Another World. Sono lieto di presentare il nostro nuovo titolo, Paper Beast, in uscita nel 2019 per PlayStation VR. Da qualche parte nel profondo della vasta memoria di un server, è emerso un ecosistema. Decenni di codice e algoritmi perduti si sono accumulati nei vortici e nei flussi di Internet. Una piccola bolla di vita è fiorita. È nato Paper Beast.

Qualche anno fa, giocavo con la fisica in Unity, pensando a diverse nuove idee di gioco. Mi giravano per la testa concetti che riguardavano Internet e i Big Data. Come è noto, mi è sempre piaciuto esplorare nuovi concetti e terreni creativi. Questa era la mia motivazione anche quando creai Another World nel 1991 sull’Amiga. Per essere indipendente e libero di condividere la mia passione per l’esplorazione di nuove esperienze e tecnologie, ho creato il mio nuovo studio: Pixel Reef. Lo studio è il nostro atollo, il nostro angolo di paradiso, uno spazio dedicato all’esplorazione creativa."

In apertura trovate il teaser trailer di Paper Beast mentre in calce potete vedere artwork e screenshot del gioco. Cosa ne pensate di questo titolo? Fatecelo sapere nello spazio qui sotto dedicato ai commenti.