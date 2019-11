Il papà di Arkane fonda i Wolfeye Studios: il videogioco AAA sarà svelato ai TGA 2019

L'ex presidente e direttore creativo degli studi Arkane, Raphael Colantonio, conferma la sua partecipazione ai The Game Awards 2019 del 12 dicembre per presentare ufficialmente il gioco tripla A in sviluppo presso la sua nuova software house, i Wolfeye Studios.

In questa sua nuova avventura professionale, l'uomo a capo dei progetti di Dishonored e del reboot di Prey unirà i propri sforzi con quelli dei suoi collaboratori ex-Arkane più fedeli, tra cui spicca il nome della produttrice esecutiva Julien Roby.

L'annuncio della partecipazione ai TGA 2019 è accompagnato da un messaggio in cui Colantonio illustra la missione dei Wolfeye Studios: "Il nostro scopo è quello di creare avventure digitali in ricchi mondi simulati in cui ogni azione e decisione compiuta dagli utenti produce effetti profondi su ogni singolo aspetto del gioco".

A detta di Raphael Colantonio, infatti, "l'attuale mercato dei giochi tripla A è avverso al rischio e ne soffre l'innovazione. Come sviluppatore e designer, cerco sempre di provare nuove idee e approcci e credo che quello dei giochi indipendenti sia lo spazio migliore per seguire questa visione".

Il sito ufficiale degli studi Wolfeye mostra l'immagine di quello che, presumibilmente, sarà il videogioco di cui ammireremo la World Premiere durante la cerimonia dei TGA 2019, prevista per le ore 02:30 italiane di giovedì 12 dicembre. Nel frattempo, vi ricordiamo che sono state appena annunciate le nomination dei The Game Awards 2019, sia nelle categorie principali che in quelle legate agli eSports.