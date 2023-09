Il papà di God of War va pazzo per Starfield: David Jaffe incensa il GDR Bethesda

Tra i milioni di giocatori di Starfield su Xbox troviamo anche una delle figure più importanti della storia dell'intrattenimento videoludico, ossia David Jaffe. A riferirlo è lo stesso creatore della saga di God of War con un commento su Twitter/X che sta alimentando un acceso dibattito sui social.

Nel discutere con i suoi follower su X dell'ultima esperienza interattiva ideata da Todd Howard e disponibile da oggi, 6 settembre, su PC, Xbox Series X|S e Game Pass, l'ex direttore creativo di Sony Santa Monica ha esordito nel suo discorso ricordando come "sono una persona agnostica per quanto riguarda le console, lo sapete tutti. Ma un grande gioco è un grande gioco".

Il papà di God of War e Twisted Metal invita poi la community a sotterrare l'ascia della console war riferendosi a Starfield come al videogioco perfetto per chi si avvicina solo adesso all'ecosistema Xbox: "Se anche voi amate i videogiochi ma non avete una Xbox, fate un favore a voi stessi e abbonatevi anche solo un mese a Game Pass per provare Starfield, volendo anche solo in cloud. Rientra facilmente fra i miei 3 giochi preferiti di sempre".

Consapevole della portata delle sue affermazioni, David Jaffe fornisce ulteriori spiegazioni dichiarando come "i vostri giudizi ovviamente saranno diversi rispetto al mio, ma se mi seguite da tempo e condividete i miei gusti videoludici, non lasciatevi trascinare da quella sciocchezza infantile della console war che vi tiene lontani da questo gioco geniale. Se amate gli action adventure in prima persona, lo dovete a voi stessi".

Prima di lasciarvi ai commenti, vi invitiamo a leggere la nostra recensione di Starfield, un universo vastissimo ma imperfetto.