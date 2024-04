Il papà di Tekken contro i giovani: giocano in squadra perché non accettano di perdere

Katsuhiro Harada, game director della serie Tekken e del recente Tekken 8, è intervenuto recentemente in un podcast e tra i tanti argomenti ha parlato anche dell'approccio dei più giovani al mondo dei picchiaduro e dei videogiochi in generale.

Secondo l'esperienza di Harada, sopratutto i più giovani non amano giocare in solitaria e preferiscono i giochi di squadra e questo per un motivo ben preciso: non sanno accettare la sconfitta.

"In Giappone la mia generazione è forse la più numerosa e rappresenta una buona fetta della popolazione. La società giapponese, ma non solo, è molto competitiva, sia a scuola che nel lavoro, ma anche nelle attività sportive. Per questo gli adulti preferiscono un risultato netto, sempre: una vittoria o una sconfitta. E penso che questo valga per le persone di circa 50 anni."

Queste le parole di Harada, che poi traccia un quadro dei più giovani: "questo però non vale per i giovani d'oggi. Anzi per loro vale l'esatto opposto, difficilmente vogliono impegnarsi in scontri uno contro uno, sopratutto nei picchiaduro. I giochi di combattimento ti mettono contro un solo avversario e quindi non puoi dare la colpa a nessun altro se perdi. E' solo colpa tua, ed i giovani non amano questa dinamica."

Harada cita l'esempio degli sparatutto multiplayer a squadre dove quando i giocatori vincono si vantano di aver dato il loro contributo mentre quando perdono è colpa del resto del team che non sa giocare. E voi cosa ne pensate di questa visione?

