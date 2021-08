Yakuza: il producer Toshihiro Nagoshi potrebbe abbandonare SEGA per NetEase?

Takashi Mochizuki ha lanciato uno scoop su Bloomberg Japan, a quanto pare il colosso cinese NetEase avrebbe messo gli occhi su Toshihiro Nagoshi e l'azienda sarebbe nelle fasi finali delle trattative con il producer e game designer giapponese autore di serie come Yakuza e Monkey Ball.

Al momento la situazione non è troppo chiara dal momento che l'articolo è disponibile solo in giapponese, con lo stesso Mochizuki che assicura che la versione tradotta in lingua inglese arriverà presto. Nagoshi è certamente una delle figure di spicco di SEGA, negli anni ha lavorato su molti titoli di successo come Daytona USA, Virtua Racing e Virtua Striker, prima di dedicarsi nei primi anni 2000 alle serie Monkey Ball e Yakuza, da lui stesso ideate e prodotte ancora oggi.

L'abbandono di Nagoshi potrebbe segnare un netto cambio di direzione per il franchise di Yakuza e per Ryu Ga Gotoku Studio, team interno di SEGA autore non solo della serie Yakuza ma anche di titoli come Judgment, Lost Judgment e Super Monkey Ball Banana Mania, solamente per citarne alcuni.

Restiamo in attesa di capire come si evolverà la situazione, il giornalista di Bloomberg non ha dubbi riguardo l'addio di Nagoshi e il conseguente approdo alla corte di NetEase in Cina.