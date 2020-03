Paper Beast per PlayStation VR ha finalmente una data di uscita

Da pochi minuti è stato pubblicato un nuovo trailer di Paper Beast per PlayStation VR, rimosso senza alcuna spiegazione da parte di sviluppatori e publisher. Il video in questione, come confermato da Push Square, svela la data di uscita del gioco.

Paper Beast sarà disponibile su PlayStation Store dal 24 marzo 2020, restiamo in ogni caso in attesa che il trailer venga reso nuovamente pubblico per conferme o smentite sulla data indicata. Il gioco è sviluppato da Eric Chahi, meglio conosciuto come il papà di Another World, sviluppato dal suo studio indopendente Pixel Reef.

Qualche mese fa il designer e produttore francese ha presentato il progetto con queste parole: "Ciao! Sono Eric Chahi, creatore di Another World. Sono lieto di presentare il nostro nuovo titolo, Paper Beast, in uscita nel 2019 per PlayStation VR. Da qualche parte nel profondo della vasta memoria di un server, è emerso un ecosistema. Decenni di codice e algoritmi perduti si sono accumulati nei vortici e nei flussi di Internet. Una piccola bolla di vita è fiorita. È nato Paper Beast."

Il gioco sarà disponibile esclusivamente in formato digitale su PlayStation VR, al momento non è stato confermato l'arrivo su altri dispositivi per la Realtà Virtuale.