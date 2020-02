Paper Beast su PS VR: il nuovo video gameplay mostra la modalità Sandbox

Gli sviluppatori di Pixel Reef diretti dal papà di Another World, Eric Chahi, pubblicano un nuovo video di Paper Beast che si focalizza sulla modalità Sandbox dell'esclusiva PS4 in arrivo nel 2020 e fruibile in realtà virtuale con PS VR.

L'ultimo filmato propostoci dal team al seguito di Chahi ci permette di apprezzare gli sforzi profusi nella realizzazione dell'esperienza Sandbox che correrà parallelamente alla storia di Paper Beast. L'accesso alla modalità Sandbox di Paper Beast consentirà a tutti gli appassionati di avventure in VR di immergersi nelle atmosfere aliene di questo misterioso universo scaturito dai dati e dagli algoritmi di un'intelligenza artificiale sfuggita al controllo dei suoi creatori.

Attraverso l'esplorazione della dimensione onirica di Paper Beast, il nostro alter-ego potrà entrare in contatto con le enigmatiche creature e le arcologie che imperlano il paesaggio, il tutto per instaurare con loro un legame sempre più forte e sbloccare nuovi eventi a cui assistere. Tramite la sperimentazione attiva con l'ecosistema del gioco, gli utenti potranno manipolare l'ambiente, influenzare il clima e divertirsi a scoprire limiti e opportunità del motore fisico che alimenta il progetto.

Il lancio di Paper Beast è previsto nella prima metà di quest'anno su PS4 e potrà essere giocato solamente inforcando il visore di PS VR: tra il 27 febbraio e l'1 marzo assisteremo a delle nuove scene di gameplay nel corso del PAX East 2020 di Boston.